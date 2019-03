Τζέιμι Κάραγκερ και Γκάρι Νέβιλ είπαν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο στην προώθηση των ιπποδρομιών του Cheltenham και... άρχισαν να παίζουν σαν μικρά παιδιά μπροστά στην κάμερα.

Οι δύο ποδοσφαιρικοί θρύλοι για λογαριασμό του SkySports προσπάθησαν να μπουν σε κλίμα ιπποδρομιών στο Cheltenham και πάλι τα έκαναν όλα... θάλασσα, αφού άρχισαν να παίζουν και να πετούν ο ένας στον άλλο άχυρα αντί να δουλεύουν!

@GNev2 and @Carra23 thought racing was all glitz and glamour...



They couldn't have been more wrong... as we put them through their paces ahead of Cheltenham. #MoveOverFootball pic.twitter.com/T1gm0ojjjk