Απαράδεκτος Ράμος - Πήγε να σπάσει τη μύτη του Μέσι με αγκωνιά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Μια φάση που θα συζητηθεί ποικιλοτρόπως έλαβε χώρα στην τελευταία φάση του ημιχρόνου στο Clasico, με τον Σέρχιο Ράμος να ρίχνει αγκωνιά στο πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι!

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο αρχηγός της Ρεάλ τη γλίτωσε και όχι μόνο δεν αποβλήθηκε, αλλά δεν είδε ούτε την κίτρινη κάρτα. Απόφαση σκάνδαλο, από τη στιγμή που υπάρχει το VAR!

Δείτε τη φάση:

Hahaha messi im sorry but this is #elclasico #halamadrid pic.twitter.com/1fkE5wBUXx