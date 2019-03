Συνέντευξη-φωτιά του Μουρίνιο - Αποκάλυψε γιατί έφυγε από την Μαν. Γιουνάιτεντ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ζοσέ Μουρίνιο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Πορτογάλος τεχνικός φιλοξενήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο beIN Sports και μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι είχε προβλήματα με κάποιους παίκτες στην Γιουνάιτεντ και αυτά ήταν ένας από τους λόγους που τον ώθησαν προς την έξοδο από τους Κόκκινους Διαβόλους.

«Δεν γίνεται να κατακτήσεις τίτλους αν δεν έχεις καλές σχέσεις με τους παίκτες σου. Στη Ρεάλ Μαρίτης πήρα τίτλους, στην Τσέλσι πήρα τίτλους και μάλιστα πολλούς γιατί σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι της Αγγλίας είναι πολλά τα τρία πρωταθλήματα. Πήρα τίτλους και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αν μου πείτε πως την τελευταία μου σεζόν στη Γιουνάιτεντ είχα προβλήματα για τα οποία δεν θέλω να μιλήσω για προφανείς λόγους γιατί δεν μιλάω ποτέ για την τελευταία μου ομάδα, δεν θα το αρνηθώ. Υπήρχαν παράγοντες που έκαναν κακή την τελευταία μου σεζόν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές πρέπει να επιταχύνεις μια συγκεκριμένη διαδικασία και να γίνεις ένας άνθρωπος του συλλόγου, ξεχνώντας τον εαυτό σου.

Αυτό, το έκανα πάντοτε για τις άμεσες ανάγκες που είχε η ομάδα μου. Έχω βρεθεί σε κατάσταση που στα μάτια των δημοσιογράφων και του κόσμου ήταν πολύ κακή, όμως δεν το μετάνιωσα ποτέ γιατί πάντοτε έδινα τα πάντα για τους συλλόγους στους οποίους εργάστηκα», ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.

