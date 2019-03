Είναι τρελάρας ο Μπαλοτέλι – Άρπαξε κινητό φωτογράφου και έβγαλε σέλφι (ΒΙΝΤΕΟ)

Άλλον ένα τρελό πανηγυρισμό πραγματοποίησε ο Μάριο Μπαλοτέλι όταν άνοιξε το σκορ στο ματς της Μαρσέιγ με τη Σεντ Ετιέν. Τί έκανε; Πήρε το κινητό ενός φωτογράφου και τράβηξε selfie, η οποία στη συνέχεια ανέβηκε σε story στο instagram.

What a goal from Balotelli !



And that celebration #OMASSE



pic.twitter.com/UmVKyQuBPo