Δεν υπάρχουν οι πανηγυρισμοί του Χούντελααρ - Πετούσε στον αέρα την φανέλα της Ρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Άγιαξ - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο επιθετικός του Αίαντα, Κλας Γιαν Χούντελααρ πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της ομάδας του επί της Ρεάλ, στην οποία αγωνίστηκε για ένα μικρό διάστημα πίσω στο 2009.

Ο Ολλανδός φορ είχε στα χέρια του μια φανέλα της "βασίλισσας", μετά από ανταλλαγή με παίκτη των "μερένχες" και κρατώντας την, πήγε στον κόσμο του Άγιαξ και άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα και μάλιστα σε μια στιγμή την πέταξε στον αέρα!

Δείτε το βίντεο:

I don't think Klaas-Jan Huntelaar is the 'I don't celebrate against my former club' type... pic.twitter.com/4Orng48J6E