Απίθανο ΒΙΝΤΕΟ - Η γκολάρα του Σούνε από την εξέδρα και η... τρέλα των οπαδών του Άγιαξ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρεάλ Μαδρίτης - Άγιαξ: Μια ημέρα μετά την αναμέτρηση, ολόκληρος ο πλανήτης συζητά ακόμα για το εκκωφαντικό 4-1 του "Αίαντα" και το ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ που έδωσε μέσα στη Μαδρίτη.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε με ένα από τα καλύτερα γκολ της σεζόν, καθώς ο Δανός Λάσε Σούνε σκόραρε με μία απίστευτη εκτέλεση φάουλ και... τρέλανε τους οπαδούς της ομάδας του.

Δείτε το φοβερό βίντεο που κυκλοφόρησε, με την γκολάρα του Σούνε τραβηγμένη από την εξέδρα:

The best video you’ll see today, Ajax free kick from the stands!!!! pic.twitter.com/uWu3v2MdDW