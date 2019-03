Θα γουστάρουν οι ΠΑΟΚτσήδες – Ξένο δημοσίευμα υμνεί την Τούμπα: «Το σπίτι των πιο τρελών οπαδών» (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκτενές αφιέρωμα για το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός φιλοξενείται στο τεύχος του Απριλίου του περιοδικού Four Four Two.

«Το Four Four Two ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη και στο σπίτι των πιο... τρελών οπαδών στον κόσμο για να δουν τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό», υποστηρίζει το δημοσίευμα του αγγλικού περιοδικού, του οποίου ο απεσταλμένος βρέθηκε αρκετές ώρες νωρίτερα στο γήπεδο, συνομίλησε με κόσμο του Δικεφάλου και κατέγραψε την ατμόσφαιρα από Τούμπα».

For the new issue we flew over to Greece to watch @PAOK_FC take on Olympiakos. It didn’t disappoint...



Pick up the new mag here ➡️https://t.co/F2C1hTktpH pic.twitter.com/bIlZ5BjD9D