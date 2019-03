Έτσι απέκλεισε την Παρί η Γιουνάιτεντ - Απίστευτο βίντεο από την ομάδα του Μάντσεστερ!

Τσάμπιονς Λιγκ: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε και πήρε μια σπουδαία πρόκριση στο Τσάμπιονς Λίγκ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, μέσα στο Παρίσι.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έγραψαν ιστορία αφού κατάφεραν να ανατρέψουν το 2-0 της Παρί στο «Ολντ Τράφορντ».

Μια χαρακτηριστική ατάκα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ μετά το ματς περιγράφει πλήρως την υπερπροσπάθεια των παικτών του:

«Όλα είναι πιθανά σε αυτό τον σύλλογο. Έχουμε πίστη...». Με αυτά τα λόγια ολοκληρώνεται το βίντεο της μίνι ταινίας που έφτιαξαν οι «κόκκινοι διάβολοι»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο που έφτιαξαν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την σπουδαία αυτή πρόκριση που πήραν:

On the pitch,the stands,the dressing room,dug out,at home, players,ex players,fans ..we are ONE #ManchesterUnited pic.twitter.com/Wz2AaZGA5f