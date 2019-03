Οπαδός κάνει παρατήρηση στους παίκτες γιατί δεν βλέπει - Η αντίδραση τους όλα τα λεφτά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Emirates», με πρωταγωνιστές τους Άλεξ Ιγουόμπι και Ματέο Γκεντουζί.

Ένας οπαδός ζήτησε από τους δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έκαναν ζέσταμα, να σκύψουν γιατί δεν έβλεπε το πέναλτι που ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Ομπαμεγιάνγκ, για τους «κανονιέρηδες».

Συγκεκριμένα φώναξε «Άλεξ, σκύψτε», με τους παίκτες να υπακούν αμέσως την επιθυμία του φιλάθλου της ομάδας, και να πέφτουν στο έδαφος κάνοντας Push ups και διατάσεις.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

Mattéo Guendouzi and Alex Iwobi duck down to let Arsenal fans have a better view of Aubameyang’s penalty



[Video courtesy of: @8T3] #ARSMUN #AFC pic.twitter.com/uCPEYrZboX