Τρελό γέλιο με εκτέλεση πέναλτι! Πήγε για α λα Πανένκα και βρέθηκε στο έδαφος (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο χθεσινό αγώνα της Σουόνσι με τη Γουέστ Μπρομ για την Championship, καταγράφηκε η πιο αποτυχημένη εκτέλεση πέναλτι που έχει γίνει ποτέ.

Ο επιθετικός των «κύκνων», Μπερσάντ Τσελίνα, θέλησε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του χτυπώντας το α λα Πανένκα, με την εξέλιξη να μην είναι αυτή που περίμενε.

Ο 22χρονος επιθετικός στραβοπάτησε και βρέθηκε στο έδαφος σκορπώντας άφθονο γέλιο στον κόσμο που βρισκόταν στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο:

