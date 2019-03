Τέτοια "βουτιά" θα την ζήλευε μέχρι και ο Νεϊμάρ - Ποιος το περίμενε από αυτόν τον παίκτη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κιλιάν ΕΜπαπέ στη διάρκεια του αγώνα της Γαλλίας με τη Μολδαβία, έκανε μια απίστευτη βουτιά στην εστία των αντιπάλων προκειμένου να κερδίσει πέναλτι, με αποτέλεσμα να αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή.

Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, καθώς φαίνεται πως τις βουτιές που ξέρει να κάνει καλά ο Νεϊμάρ, τις έμαθε τώρα και στον συμπαίκτη του στην Παρί.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

