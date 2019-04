Hat off στους οπαδούς του ο ΠΑΟΚ - Φοβερό σχόλιο για την απίστευτη παρουσία τους στα Πηγάδια! (vid)

7.000 περίπου ΠΑΟΚτσήδες βρέθηκαν χθες στα Πηγάδια για τον αγώνα της ομάδας τους με την Ξάνθη, μετατρέποντας το γήπεδο σε μια μικρή... Τούμπα!

Στην δυναμική παρουσία των οπαδών της στάθηκε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με σχόλιο της στο twitter, αναφέροντας τα εξής: «Όταν τα εκτός έδρας παιχνίδια μοιάζουν με εντός, από τους φανταστικούς οπαδούς που κατέλαβαν ολόκληρο το γήπεδο».

When away games feel like home from our amazing fans that took over the whole stadium #PAOK #TheFutureIsHere #PAOKfans pic.twitter.com/0qCj2OZIWk