Απίθανο αυτό που ζήτησε ο Πιτίνο πριν τον... τελικό με Μπουντούτσνοστ - "Θα γίνει επιτέλους;"

Παναθηναϊκός - Ρικ Πιτίνο: Με νίκη επί της Μπουντούτσνοστ απόψε οι Πράσινοι εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στην οκτάδα της Euroleague και ο Αμερικανός τεχνικός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτό μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Παράλληλα, ο Πιτίνο έκανε για ακόμα μια φορά ειδική μνεία στα αγαπημένα του deflections, ευχόμενος οι παίκτες του να πετύχουν 35 στο αποψινό παιχνίδι!

«Πριν από τρεις μήνες σκεφτόμουν πως το να μπούμε στα πλέι οφ ήταν μια μακρινή οφθαλμαπάτη. Νίκη σήμερα και είμαστε μέσα. Θα γίνουν τελικά 35 deflections;», έγραψε χαρακτηριστικά.

3 months ago thinking about the playoffs was a distant mirage -win tonight and we are in. Will 35 deflections finally happen?