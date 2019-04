Έτοιμος ο Ολυμπιακός για Παναιτωλικό - Αυτοί είναι οι εκλεκτοί του Μαρτίνς - Σημαντική απουσία!

Super league: Ανακοινώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής και εκτός έμεινε ο Λεονάρντο Κούτρης, λόγω μικροενοχλήσεων ενώ στα πιτς βρίσκεται ακόμα ο Νάτχο.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα και θα το κυνηγήσουν στο Αγρίνιο.

Οι εκλεκτοί του Πέδρο Μαρτίνς είναι: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιλιέρμε, Ντίας, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Σολδάνο, Χασάν.

Δείτε την δημοσίευση που έκανε η ΠΑΕ

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos FC. #olympiacos #slgr #PANOLY #squadlist pic.twitter.com/UxVKgAKDll