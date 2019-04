Απαράδεκτος ο Οζίλ, μετεξεταστέος σε κάθε κατηγορία (ΦΩΤΟ)

Η Άρσεναλ ηττήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/4) στο «Γκούντισον Παρκ» με σκορ 1-0 και ο Γερμανός οργανωτής παρουσίασε για άλλη μια φορά την πιο... soft εκδοχή του στα 74 λεπτά που αγωνίστηκε!

Ο 30χρονος άσος δεν κατάφερε να δημιουργήσει καμία ευκαιρία για τους συμπαίκτες του, δεν πραγματοποίησε ούτε ένα σουτ, δεν κέρδισε κανένα φάουλ, δεν πέρασε καμία ντρίμπλα και εννοείται πως δεν επιχείρησε τάκλιν σε αντίπαλο παίκτη. Γενικότερα, δεν έκανε τίποτα...

Mesut Özil failed to created a chance, produce a shot, win a foul or complete a take-on during his time on the pitch against Everton.



Not an enjoyable afternoon at Goodison Park. pic.twitter.com/9YwYW6nAiC