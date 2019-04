Πετάει... φωτιές φέτος - Σπουδαίο ρεκόρ καριέρας από τον Ελαμπντελαουί (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Ομάρ Ελαμπντελαουί: Ο Νορβηγός άσος διανύει μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα των Πειραιωτών, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από τη σταθερή παρουσία του στη βασική ενδεκάδα του Πέδρο Μαρτίνς, αλλά και από τα στατιστικά του.

Παρά το γεγονός ότι ο Ελαμπντελαουί είναι αμυντικός, συμβάλλει τα μέγιστα και στο επιθετικό παιχνίδι των Πειραιωτών.

Μάλιστα, με το γκολ που πέτυχε χθες κόντρα στον Παναιτωλικό, ο διεθνής μπακ έκανε ρεκόρ καριέρας σε μια σεζόν στη Superleague, φτάνοντας τα τρία γκολ και τις πέντε ασίστ, επίοδοση αξιοσημείωτη για δεξιό οπισθοφύλακα.

Νέο ρεκόρ καριέρας στην Super League: 3 γκολ / 5 ασίστ! / New career high in the Super League: 3 goals / 5 assists!#olympiacos #Elabdellaoui #record #slgr pic.twitter.com/Elkrl1rDEO