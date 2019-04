Ένας Ρονάλντο σαν... τον Ρονάλντο - Το βίντεο που έχει γίνει viral - Δεν θα το πιστεύετε!

Η ομοιότητα του Μπιουάρ Αμπντουλάχ με τον Κριτσιάνο Ρονάλντο είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, με τον 25χρονο να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτός για να συναντήσει από κοντά τον Πορτογάλο.

Ο Ιρακινός γνωρίζει την δημοσιότητα στην χώρα του με πολλούς να σπεύδουν μάλιστα να φωτογραφηθούν μαζί του. Ο νεαρός παίζει ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο εργάζεται σε οικοδομή, προέρχεται από φτωχή οικογένεια.

Δείτε το βίντεο:

25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq due to his striking resemblance to Portugal’s soccer captain Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/BniRkx4Ub9