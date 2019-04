Τρομερή Λίβερπουλ - Συγκινητικό βίντεο για τον τεράστιο σύλλογο - Γι’ αυτό δεν είναι απλά μια ομάδα!

Μέσα σε 3,5 λεπτά η Λίβερπουλ σ’ ένα βίντεο που προκαλεί ανατριχίλα, περιγράφει γιατί αυτή η ομάδα, σημαίνει πολλά περισσότερα από ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, μικροί και μεγάλοι που αγαπούν την ομάδα και έχουν βιώσει με τους «κόκκινους», ανεπανάληπτες στιγμές περιγράφουν τι σημαίνει για εκείνους η Λίβερπουλ.

Ο Άλαν Έντουαρντς θυμάται και δακρύζει: «Τα λόγια του κόουτς που ακούω μέχρι και σήμερα... Πάντοτε έλεγε όλα είναι για τους οπαδούς».

Οι νεότεροι Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ και Τζόρνταν Χέντερσον μιλούν για τις δικές τους εμπειρίες και τα όσα πρεσβεύει το «You'll never walk alone» για τον νυν αρχηγό.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

We are Liverpool. This Means More. pic.twitter.com/Ewz9zlCPnb