Σαρωτικός ο Άγιαξ - Το απίστευτο ρεκόρ του Αίαντα - Παραμιλάει η Ευρώπη...

Ο Άγιαξ κατάφερε και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, μετά τη νίκη του με 2-1 μέσα στο Τορίνο επί της Γιουβέντους του Κιρστιάνο Ρονάλντο.

Τα δυο όμως αυτά γκολ που πέτυχε δεν του εξασφάλισαν μόνο την πρόκριση αλλά και ακόμη δυο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο Αίαντας έχει σκοράρει 31 φορές σε Ευρωπαϊκά ματς, κάτι που έχει συμβεί για τον συγκεκριμένο σύλλογο στο παρελθόν μόνο την σεζόν 1979-1980.

Επιπλέον έχει πετύχει 155 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις συνολικά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στην ιστορία του συλλόγου το οποίο είχε πετύχει την σεζόν 2009-2010.



