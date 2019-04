Τεράστια αλλαγή για τη Λίβερπουλ - Να τι έκανε και μας άφησε άφωνους! (ΦΩΤΟ)

Premier League: Τη νέα της φανέλα παρουσίασε η Λίβερπουλ, με τις οποίες θα αγωνίζεται για την επόμενη σεζόν και έχει ήδη συναρπάσει το κοινό.

Υπάρχουν κάποιες καινούργιες διακριτικές προσθήκες ενώ εντελώς αλλαγμένη θα είναι και η εμφάνιση του τερματοφύλακα.

Liverpool FC is life. LIVE IT. Introducing the #NBFootball @LFC 19-20 Home Kit. #LiveIt #LFC pic.twitter.com/0EaWsrZcjW

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι αφιερωμένες στον θρυλικό πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Μπομπ Πέισλι, του οποίου θα υπάρχει και η υπογραφή του στο εσωτερικό μέρος του λαιμού αλλά και τα όσα πέτυχε με την ομάδα.



IT'S HERE!



Our new 2019/20 @NBFootball home kit



Available to pre-order today