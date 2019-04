Μέχρι και ο Guardian ασχολείται με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ - Τρομερό το αφιέρωμα που έκανε! (ΦΩΤΟ)

Αφιέρωμα για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ έκανε ο Guardian, αναφέροντας μεταξύ άλλων: "Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 34 χρόνια...".

Μάλιστα, φιλοξενεί και δηλώσεις οπαδών της ομάδας, με έναν 52χρονο ΠΑΟΚτσή να σημειώνει: "Ήμουν 18 όταν πανηγύρισα το προηγούμενο πρωτάθλημα, τώρα είμαι 52... Αυτό τα λέει όλα".

Thousands of PAOK fans poured onto the streets of the northern Greek port city of Thessaloniki to celebrate their first league title in 34 years pic.twitter.com/VuvIm7MHSk