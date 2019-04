Ξεχνιέται η τέχνη; - Απίθανη φαουλάρα από τον 39χρονο Τσάβι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τσάβι: Ο Ισπανός άσος έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο, αφού τα τελευταία χρόνια έχει φύγει από την Ευρώπη και αγωνίζεται στο Κατάρ με τη φανέλα της Αλ Σαντ.

Ο 39χρονος πλέον θρύλος της Μπαρτσελόνα διδάσκει μπάλα στην ασιατική χώρα και αποδεικνύει ότι το... έχει ακόμα.

Μάλιστα, πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ κάνοντας το 1-0 κόντρα στην Πακχτακόρ του Ουζμπεκιστάν σε παιχνίδι για το Champions League Ασίας.

Xavi still got it pic.twitter.com/oJn3dFyWBi