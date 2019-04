Άνοιξαν οι ουρανοί στο "Ολντ Τράφορντ" - Κάποιος ίσως και να έκανε μπάνιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε εύκολα από την έδρα της Γιουνάιτεντ και σκαρφάλωσε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το highlight του αγώνα όμως το έκλεψε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο πριν το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα Από το άνοιγμα της οροφής, το μαζεμένο νερό έπεφτε με δύναμη σε συγκεκριμένες θέσεις στις εξέδρες του «Ολντ Τράφορντ», με αποτέλεσμα ο οπαδός που θα βρισκόταν εκεί να είναι έτοιμος για... μπάνιο σε περίπτωση που ξαναβρέξει τόσο πολύ.

Δείτε το βίντεο:

Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight pic.twitter.com/057xbupHyv