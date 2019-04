Σκόραρε και τα πήρε στο κρανίο ο Ζλάταν - Απολογήθηκε στη συνέχεια αλλά ήταν αργά (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του, με το μαρκάρισμα του αντιπάλου του στο γκολ που σκόραρε για την ομάδα του.

Μάλιστα μόλις πέτυχε το γκολ κατευθύνθηκε προκλητικά προς το μέρος του αμυντικού της Real Salt Lake και του έβαλε τις φωνές, με τους συμπαίκτες του και τον διαιτητή της αναμέτρησης να επεμβαίνουν και να τους χωρίζουν.

Ο Σουηδός χάρισε με το δικό του τέρμα τη νίκη στους Γκάλαξι, με 2-1.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια ο Ζλάταν θέλησε να απολογηθεί για την συμπεριφορά του και πήγε στα αποδυτήρια για να ζητήσει συγνώμη από τον αντίπαλο του. Ο άγγλος όμως τον έδιωξε κακήν κακώς και σε δηλώσεις του μετά μίλησε με σκληρά λόγια για τον Σουηδό.

"Ήρθε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά στο γήπεδο συνεχώς μου έλεγε ότι θα με πονέσει και άλλα τέτοια... Είναι ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι το MLS, αλλά είναι λάθος ο τρόπος που αγωνίζεται. Δεν με απασχολεί, δεν θα δεχθώ τη συγγνώμη του", είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο:

Nedum Onuoha explains to @syarock what happened when Zlatan came into the @realsaltlake locker room and why he didn't accept Zlatan's apology. #RSL #mls #rsltid pic.twitter.com/RNH36Olpv7