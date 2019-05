Επεισόδια από οπαδούς της Λίβερπουλ στη Βαρκελώνη - Πέταξαν άνθρωπο μέσα σε σιντριβάνι! (vid)

Προβλήματα προκάλεσαν ορισμένοι οπαδοί της Λίβερπουλ στην Βαρκελώνη, όπου βρίσκονται για τον σημερινό αγώνα της ομάδας τους κόντρα στην Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Συγκεκριμένα, δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην πλατεία "Reial" δέχτηκαν επίθεση και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, ένας νοσηλεύτηκε λόγω κατάγματος στη μύτη και δύο ακόμα είχαν μικροτραυματισμούς μετά από επεισόδια.

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις, ενώ όπως αναφέρει η εφημερίδα "Sport", κατασχέθηκαν περισσότερα από 3000 δοχεία με αλκοόλ από την συγκεκριμένη πλατεία.

Αλγεινή εντύπωση, πάντως, προκαλούν να δύο βίντεο που δημοσιεύτηκαν, στα οποία φαίνεται οπαδοί της Λίβερπουλ να πετούν μέσα σε ένα σιντριβάνι δύο άνδρες, με τον κόσμο να παρακολουθεί γελώντας...

Disgusting behaviour from one Liverpool ‘fan’ in Barcelona who pushes a local into the fountain Those filming and laughing are just as bad pic.twitter.com/hTgxtJcw3H

What appears to be the same Liverpool fan behaving like a twat once again...



Let’s hope he can be identified and punished pic.twitter.com/QE3B1vXlt1