Ξύλο στους δρόμους του Λονδίνου πριν και μετά το Τότεναμ - Άγιαξ (ΒΙΝΤΕΟ)

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Τότεναμ και του Άγιαξ σημειώθηκαν πριν και μετά τον αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Από το βίντεο που κυκλοφορεί φαίνονται Άγγλοι και Ολλανδοί να πετούν μπουκάλια και ό,τι άλλο βρίσκουν μπροστά τους ο ένας στον άλλο, με την αστυνομία να συλλαμβάνει αρχικά 4 άτομα και στη συνέχεια άλλα 5, σε επεισόδια που έλαβαν χώρα περιμετρικά του γηπέδου της Τότεναμ.

it’s all popping off on High Road after that first leg. Ajax and Spurs fans throwing glass bottles, cones, and a few kicks at each other pic.twitter.com/dzblVz3MfC