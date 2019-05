Αυτός "φταίει" για την κατρακύλα της Μπαρτσελόνα - Είναι σίγουρα ο εφιάλτης του Μέσι! (ΦΩΤΟ)

Champions League: Ο Άλισον ήταν ο παίκτης που έβαλε φρένα στα όνειρα της Μπαρτσελόνα και πέρσι με τη Ρόμα αλλά και φέτος με τη Λίβερπουλ.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήταν "παρών" στους δυο μεγαλύτερους (και back to back) αποκλεισμούς των Καταλανών.

Πέρσι στη Ρώμη με τη φανέλα των Τζιαλορόσι και φέτος στο "Άνφιλντ" με την φανέλα των Κόκκινων, πραγματοποίησε εξαιρετικές επεμβάσεις και απέκλεισε τους Μπλαουγκράνα από τον μεγάλο τελικό.



April 10th 2018: Roma 3-0 Barcelona



May 7th 2019: Liverpool 4-0 Barcelona



Barcelona are the first team in Champions League history to surrender a 3+ goal advantage in a #UCL knockout tie twice. pic.twitter.com/AliSebAIZE