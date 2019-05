Εκεί λες respect! Οπαδοί της Μπάρτσα χειροκροτούν τη Λίβερπουλ

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να χειροκροτούν αυτούς της Λίβερπουλ υπό τους ήχους του You'll Never Walk Alone μετά την επική ανατροπή των «κόκκινων» στα ημιτελικά του Champions League.

Σε τέτοιες στιγμές δεν είναι δυνατόν να μη λες respect στους οπαδούς που αφήνουν πίσω τον πόνο του αποκλεισμού και παραδέχονται τη νίκη του αντιπάλου.

Barca fans' reaction to the post match YNWA at Anfield. Brilliant!!! pic.twitter.com/fyxPERm4iF