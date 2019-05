Στη Ρουμανία διδάσκουν το ομαδικό... πέναλτι - Έγινε κι αυτό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην δεύτερη κατηγορία της Ρουμανίας δυο παίκτες αρχικά τσακώθηκαν για το ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι.

Στη συνέχεια όμως αποφάσισαν να συνεργαστούν και έτσι πέτυχαν το πρώτο ομαδικό πέναλτι,

Ο ένας πάσαρε και ο άλλος σκόραρε για το 3-0 της ομάδας τους.

The Romanian 2nd tier is the best league in the world. Watch this if you don't believe me. Story behind the goal from the guy who passed the ball: "My mate asked me to take it and I didn't want to allow him to. But we negotiated and came up with this solution." How cool is that? pic.twitter.com/kypZPU6XEq