Κλέβει την παράσταση ο τελικός Λάτσιο-Αταλάντα

177 views 0 shares

Η Γιουβέντους κατέκτησε και εφέτος το πρωτάθλημα στην Ιταλία, αλλά στο κύπελλο δεν κατάφερε να φτάσει στον τελικό. Η Αταλάντα την κέρδισε με 3-0 στα προημιτελικά και στη συνέχεια απέκλεισε στα ημιτελικά τη Φιορεντίνα. Η Λάτσιο έβγαλε νοκ άουτ τις δύο ομάδες του Μιλάνου, στα προημιτελικά την Ίντερ και στα ημιτελικά τη Μίλαν.

Αύριο, στις 21:45, στο Olimpico της Ρώμης, η Λάτσιο και η Αταλάντα, διεκδικούν το κύπελλο Ιταλίας. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ειδικό στοίχημα, στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, για τη «μέθοδο νίκης» στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας, με έξι επιλογές για νίκη της Λάτσιο ή της Αταλάντα στην κανονική διάρκεια, την παράταση ή τα πέναλτι.

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΑΤΣΙΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα για τον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο-Αταλάντα:

Ο Ζαπάτα να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Γκόμεζ να σκοράρει και η Αταλάντα Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Ιμόμπιλε να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Ο Κορέα να σκοράρει και η Λάτσιο να κερδίσει το τελευταίο κόρνερ.

4-6 γκολ και Over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’-15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Τελικός κυπέλλου διεξάγεται και στην Τουρκία. Αύριο, στις 20:45, στην έδρα της Σίβασπορ, θα αναμετρηθούν η Ακίσασπορ και η Γαλατασαράι. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ τα ακόλουθα έξι συνδυαστικά στοιχήματα για τον τελικό του κυπέλλου Τουρκίας:

Η Ακίσασπορ να σκοράρει πρώτη και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Τσικαλέσι να σκοράρει και 4-6 γκολ στον αγώνα.

Ο Ντιανέ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.

Ο Φεγκουλί να σκοράρει και η Γαλατασαράι Over 6,5 κόρνερ στον αγώνα.

Over 3,5 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’-15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΤΑ 6 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΛΙΝΤΣ-ΝΤΕΡΜΠΙ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας ρεβάνς της ημιτελικής φάσης των playoff της ανόδου της Championship, ανάμεσα στη Λιντς και τη Ντέρμπι, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο, στις 21:45, στο Elland Road. Στο πρώτο ματς η Λιντς κέρδισε με 1-0. Έξι συνδυαστικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για τον αγώνα Λιντς-Ντέρμπι:

Η Λιντς να σκοράρει πρώτη και ακριβές σκορ 3-1.

Η Λιντς να κερδίσει το πρώτο κόρνερ και 4-6 γκολ στον αγώνα.

Η Ντέρμπι να σκοράρει πρώτη και ακριβές σκορ 1-2.

Κόρνερ πρώτου ημιχρόνου Over 5,5 και λεπτό τελευταίου γκολ 81’-λήξη κανονικής διάρκειας.

Over 3,5 γκολ και Over 11,5 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 31’-λήξη πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.