Τους έχει... σούζα ο Κλόπ - Το απίθανο βίντεο που δείχνει την πειθαρχία που έχουν στην Λίβερπουλ

Ένα βίντεο που δείχνει τον Σάντιο Μανέ να κάνει... τα δικά του ήρθε στη δημοσιότητα το αστείο όμως της υπόθεσης, είναι πως συμμορώνεται όταν μπαίνει μέσα ο Κλόπ.

Και όλα αυτά συνέβησαν πριν το τελευταίο παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Γούλβς, όταν ο Σενεγαλέζος αποφάσισε να χορέψει όπως στο δημοφιλές παιχνίδι Fortnite.

Όταν όμως εμφανίστηκε ο Γερμανός προπονητής σταμάτησε και ο Βαϊνάλντουμ ξέσπασε σε γέλια.

Δείτε το βίντεο:

No one:



Absolutely no one:



Sadio Mane: pic.twitter.com/azhFu2rKNU