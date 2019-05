Απίστευτες γκέλες οπαδού σε τατουάζ – Δεν πέτυχε τίποτα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέτοιες γκάφες δεν έχουν ξαναγίνει! Και όμως ο Τζέιμι Ρίτσαρντσον, μετά το τατουάζ που έκανε για χάρη της εθνικής ομάδας της Αγγλίας το περασμένο καλοκαίρι, έκανε ακόμα ένα για την αγαπημένη του Λιντς. Μόνο που βιάστηκε και δεν περίμενε να δει την κατάληξη των ημιτελικών των πλέι-οφ ανόδου απέναντι στη Ντέρμπι Κάουντι...

Ο δημοφιλής οπαδός, όπως αναφέρει το england365.gr, πέρυσι το καλοκαίρι, είχε κάνει σε χαμηλό σημείο της κοιλιάς το τρόπαιο του Μουντιάλ και έγραψε: «Αγγλία,. Νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Και μπορεί να πει κανείς ότι κάπως έτσι το αισθάνεται εκείνος και οι συμπατριώτες του μετά την τρομερή πορεία των παιδιών του Σάουθγκεϊτ μέχρι τον ημιτελικό.

Παρ' όλα αυτά, έκανε ακόμα ένα τατουάζ το οποίο... δεν επιβεβαιώθηκε.

«Τυφλωμένος» από το πάθος για τη Λιντς και την επιθυμία του να τη δει στην Πρέμιερ Λιγκ, έκανε τατουάζ «Λιντς, νικήτρια των πλέι-οφ ανόδου».

Και ο Λάμπαρντ το αχρήστεψε παντελώς μετά την τεράστια πρόκριση της Ντέρμπι Κάουντι στον τελικό απέναντι στην Άστον Βίλα...

No-one believes in Leeds United more than Jamie! #LUFC pic.twitter.com/zxWYEqrmn8