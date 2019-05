Στο Preliminary Round των προκριματικών του Europa League οι... φοιτητές από το Κάρντιφ! (vid)

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και... η καλύτερή του μέρα!

Κάπως έτσι συνέβη με το Cardiff Met, το Πανεπιστήμιο της ουαλικής πόλης και την ποδοσφαιρική του ομάδα, αφού, στην τρίτη διαδοχική παρουσία στον τελικό των playoffs της Welsh Premier League, κατάφεραν να βγουν νικητές και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα προκριματικά του επόμενου Europa League!

Παρά το γεγονός πως... πληρώνουν για τον αθλητικό εξοπλισμό τους και ίσως συνεισφέρουν και για το ταξίδι που θα τους τύχει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, οι φοιτητές έδειξαν πως τα όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν αν υπάρχει υπομονή κι επιμονή. Άλλωστε, ηττημένος είναι μονάχα αυτός που τα παράτησε...

Το 2017 σημειώθηκε ήττα από τη Bangor City στον μεγάλο τελικό.

Το 2018 σημειώθηκε νέα ήττα ένα βήμα πριν από την πρόκριση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτή τη φορά από την Cefn Druids.

Φέτος, ο τελικός πήγε στα πέναλτι έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης του αγώνα με τη Bala Town. Το 3-1 στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, θα μείνει στην ιστορία ολόκληρο του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ. Μέχρι την επόμενη μεγάλη επιτυχία, φυσικά, σε περίπτωση προκρίσεων μόλις ξεκινήσει η διοργάνωση μέσα στο καλοκαίρι...

Cardiff Met University are going to the Europa League!



Their men's team qualify for the preliminary round after beating Bala in the Welsh Premier League play-off.



They'll learn their opponents on June 11.



@sgorio pic.twitter.com/a2MO1fJrPP