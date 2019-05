Επικό βίντεο! Ο Κλοπ δεν σταματάει να γελάει και κοροϊδεύει... τους παίκτες του

Ένα βίντεο στο οποίο ο Γιούργκεν Κλοπ καλείται να αναγνωρίσει τους παίκτες του, μέσα από φωτογραφίες τους όταν ήταν ακόμα παιδιά.

Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ σχολιάζει κάτι για όλους και το βίντεο είναι απλά απολαυστικό.

Δείτε το:

Klopp on Shaqiri: “I know people don’t think I play him often enough, he thinks probably the same.”



This is brilliant! pic.twitter.com/HzrHT3mzoP