Οιωνός τίτλου για... Τότεναμ; - Απίθανο ατύχημα με το πούλμαν της Λίβερπουλ πριν τον τελικό (ΒΙΝΤΕΟ)

Λίβερπουλ - Τότεναμ: Τρεις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League, έλαβε χώρα ένα περιστατικό που οι προληπτικοί μπορεί να εκλάβουν ως οιωνό ενόψει του σπουδαίου ματς.

Συγκεκριμένα, το πούλμαν της Λίβερπουλ φράκαρε σε τούνελ κάτω από το "Wanda Metropolitano", το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο τελικό στη Μαδρίτη.

Οι λόγοι που συνέβη το ατύχημα δεν έγιναν γνωστοί, όμως χρειάστηκε μία ώρα για να απεγκλωβιστεί το πούλμαν!

The Liverpool team bus appears to have got stuck in the tunnel underneath the Wanda Metropolitano #LFC #Madrid #UCLFinal pic.twitter.com/uFDFyquWXd

The Liverpool team bus finally driving away from the Wanda Metropolitano after being stuck on the ramp for almost an hour #LFC #Liverpool #UCLFinal #Madrid pic.twitter.com/DYnUdsHqgW