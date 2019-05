Απίστευτο - Μεγάλος μπαλαδόρος της Superleague συνεχίζει στην Ινδία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πίτι: Ο πρώην άσος της Λαμίας και τη ΑΕΛ ανακοινώθηκε από τη Τζαμσχενπούρ της Ινδίας!

Ο αριστεροπόδαρος μπαλαδόρος, που μας προσέφερε ουκ ολίγες στιγμές μαγείας στα ελληνικά γήπεδα, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τη νέα του ομάδα και θα συνεχίσει στην Ασία.

Στα 38 του χρόνια πλέον, ο Πίτι δεν δείχνει διάθεση να αποσυρθεί, αντιθέτως αναζητά μια νέα πρόκληση στην άλλη άκρη του κόσμου. Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 25 συμμετοχές στη Super League, σημειώνοντας δύο γκολ, ενώ έκανε και 5 εμφανίσεις στο Κύπελλο.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που υπέγραψα στην Τζαμσχεντπούρ. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η ινδική λίγκα, είχα πάντα στο μυαλό μου πως θα ήθελα να έρθω και να παίξω ποδόσφαιρο εδώ. Ευχαριστώ πολύ την Τζαμσχεντπούρ που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα και πίστεψε στις δυνατότητες μου. Θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να μεγαλώσει και να μοιραστώ με τους Ινδούς ποδοσφαιριστές την εμπειρία μου. Ανυπομονώ να επισκεφτώ την πόλη, αφού έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για τις εγκαταστάσεις και τον κόσμο της ομάδα. Ελπίζω να τους κάνω χαρούμενους», τόνισε ο Πίτι.

The flair, the brilliance, the Spanish factor is set to thrill the furnace soon.



Here's our new signing, @10Piti with his first message for the fans! #JamKeKhelo #WelcomePiti pic.twitter.com/l22cT9Gr05