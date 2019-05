Έτσι θα σηκώσει το Champions League ο Κλόπ - Παίκτης... πασπαρτού που μαγεύει φέτος (ΦΩΤΟ)

Λίβερπουλ: Ο Βίρτζιλ Φα Ντάικ είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει παίκτη-κλειδί στον αγώνα των Κόκκινων με την Τότεναμ για τον τελικό του Chmapions League.

Ο Ολλανδός αμυντικός αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League και όχι άδικα αφού αυτά που έχει πετύχει τη φετινή χρονιά είναι πραγματικά ασύλληπτα.

Ο παίκτης του Κλόπ μετράει 6 γκολ, 4 ασίστ, 4 κίτρινες, 0 αποβολές, όμως αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι το ποσοστό του στις επιτυχημένες πάσες το οποίο αγγίζει το 90%.

Συγκεκριμένα, στο Champions League, έχει πασάρει 688 φορές κι οι 622 έχουν καταλήξει σε πόδια συμπαίκτη του.

Δείτε το σχετικό ποστάρισμα που έκαναν οι Κόκκινοι:

