Συγκίνηση και στη Μαδρίτη: Ενός λεπτού σιγή για Ρέγες στον τελικό του Champions League

Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στον αποψινό τελικό του Champions League ανάμεσα στην Λίβερπουλ και την Τότεναμ, στη μνήμη του Χοσέ Αντόνιο Ρέγες, που έχασε ξαφνικά την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 36 χρόνων.

Το γεγονός γνωστοποίησε η UEFA μέσω ανακοίνωσής της στην οποία αναφέρονται και στοιχεία από το βιογραφικό του παίκτη.



Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο Ρέγες ήταν ο μοναδικός παίκτης που έχει κατακτήσει πέντε τίτλους UEFA ή Europa League, με τον τελευταίο να είναι το 2016 με την Σεβίλλη.

