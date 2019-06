Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή του Champions League - Δάκρυσαν μέχρι και οι... πέτρες (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ μας χάρισε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του τελικού.

Μετά το τέλος του αγώνα και αμέσως μόλις σήκωσε το τρόπαιο έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος πέρσι είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον λάρυγγα και ξέσπασε σε λυγμούς.

Ο Χέντερσον είχε υποσχεθεί στον πατέρα του ότι κάποια μέρα θα παίξει σ έναν τελικό και αυτό πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Henderson’s dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I’ve hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY