Αυτό είναι είδηση – Συγχαρήτηρια από Κάριους στη Λίβερπουλ

Το δικό του μήνυμα μετά τη στέψη της Λίβερπουλ στη Μαδρίτη έστειλε ο Λόρις Κάριους, ο οποίος υπήρξε ο αρνητικός πρωταγωνιστής των «κόκκινων» στον περσινό τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για το 6ο ευρωπαϊκό των Μέρσεϊσαϊντερς. Υπενθυμίζεται, ότι ο Κάριους φέτος βρίσκεται στη Μπενφίκα με τη μορφή δανεισμού.

Δείτε την ανάρτησή του στο Twitter:

«Συγχαρητήρια Λίβερπουλ! Είμαι πραγματικά χαρούμενος για τους ανθρώπους του κλαμπ και τον κόσμο. Τα αξίζατε...»

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.