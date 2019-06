Συγκίνηση για τον Ρέγιες – Σε λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο της Σεβίλλη η σωρός του

Σε λαϊκό προσκύημα στο γήπεδο της Σεβίλλης, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, τέθηκε η σωρός του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, στο οποίο πέθαναν και δύο ξαδέλφια του ποδοσφαιριστή. Πλήθος κόσμου ανέμενε να τον αποχαιρετήσει για τελευταία φορά στο στάδιο της Σεβίλλης όπου δημιουργήθηκε ειδική αίθουσα, για τον σκοπό αυτό.

Πρόκειται για χώρο, στον οποίο βρίσκονται και όλα τα τρόπαια που κατέκτησε με τη φανέλα της Σεβίλλης. Τη Δευτέρα η σωρός θα μεταφερθεί αύριο στο χωριό του, όπου θα τελεστεί η κηδεία του.

José Antonio Reyes' casket arrives at the Ramón Sánchez-Pizjuán to an incredible reception.#ReyesLeyenda pic.twitter.com/atxIuoCnOS