Τρέλα στην Ολλανδία με Φαν Ντάικ και Βαϊνάλντουμ – Αποθεώθηκαν για την κούπα (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρελή αποθέωση περίμενε τους Φαν Ντάικ και Βαϊνάλντουμ κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Εθνική Ολλανδίας για την αναμέτρηση με την Εθνική Αγγλίας την Πέμπτη.

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Champions League από τη Λίβερπουλ, τους δύο άσους των Κόκκινων περίμεναν επιφωνήματα και έντονο χειροκρότημα. Έγινε χαμός!

Δείτε το βίντεο:

Champions League winners Georginio Wijnaldum and Virgil van Dijk join up with the Netherlands squad.



A hero's welcome from their teammates.



via @OnsOranje.pic.twitter.com/8jayXcQcM2