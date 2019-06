Τρελάθηκαν στην Τσέλσι - Αυτό το βίντεο για Αζάρ δεν υπάρχει - Θα μείνεις άφωνος!

Ο Εντέν Αζάρ ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι θέλησε να το αποχαιρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα βίντεο με όλες τις στιγμές του Βέλγου τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Η κίνηση αυτή φυσικά αποδεικνύει το μεγαλείο του συλλόγου και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Δείτε το βίντεο:

On the pitch and off the pitch, a true gentleman and a Chelsea legend... #ThankYouEden pic.twitter.com/57eDFeOWCt