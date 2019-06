Πώς να αντισταθεί; - Ουκρανός παίκτης φίλησε "καυτή" ρεπόρτερ σε ζωντανή μετάδοση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, Ολεκσάντρ Ζίντσενκο, αγωνίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής Ουκρανίας με τη Σερβία, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει σε εμφατική νίκη με 5-0.

Μετά το τέλος του ματς, ο διεθνής άσος ήταν λογικό να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Κάτι η χαρά του για τη μεγάλη νίκη, κάτι η εντυπωσιακή ξανθιά ρεπόρτερ που είχε απέναντί του στη μεικτή ζώνη, ο Ζιντσένκο δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και της έδωσε ένα φιλί στο λαιμό σε ζωντανή μετάδοση!

Δείτε το βίντεο:

Zinchenko kisses a reporter and she loved it pic.twitter.com/l2WpbM4gBn