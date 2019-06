"Καθάρισε" το Κατάρ η Αργεντινή - Πήρε την πρόκριση και στο βάθος... Βραζιλία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Copa America: Αν και δυσκολεύτηκε, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 το Κατάρ και σε συνδυασμό με τη νίκη της Κολομβίας με 1-0 επί της Παραγουάης πήρε την πρόκριση για τους "8" ως δεύτερη στον όμιλό της.

Όχι μόνο αυτό, αλλά η Αλμπισελέστε στάθηκε τυχερή, αφού θα αντιμετωπίσει τη -θεωρητικά πιο αδύναμη- Βενεζουέλα στα προημιτελικά. Το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι πως ο νικητής θα διασταυρωθεί με το ζευγάρι του προημιτελικού της Βραζιλίας, κάτι που σημαίνει ότι πάμε για μεγάλο ντέρμπι στα ημιτελικά, εάν τα δύο φαβορί δεν τα "θαλασσώσουν"!

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Αργεντινή, η οποία προηγήθηκε μόλις στο 4' με τον Μαρτίνες μετά από γκάφα της αντίπαλης άμυνας. Το Κατάρ προβλημάτισε τους Αργεντινούς, αφού είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες και ένα δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ωστόσο ο Αγκουέρο το πήρε... πάνω του και με ένα φανταστικό γκολ έπειτα από ατομική ενέργεια πέτυχε το τελικό 2-0 στο 82΄.

Η Κολομβία τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς, η Αργεντινή δεύτερη με 4, η Παραγουάη τρίτη με 2 και το Κατάρ τελευταίο με 1. Αυτό σημαίνει πως το Περού προκρίθηκε ως μια από τις δύο καλύτερες τρίτες, ενώ το αυριανό ματς μεταξύ Ιαπωνίας και Εκουαδόρ θα κρίνει το αν θα τα καταφέρουν και οι Παραγουανοί με τον ίδιο τρόπο. Ο μόνος τρόπος για να περάσει η Παραγουάη, πάντως, είναι το αυριανό παιχνίδι να λήξει ισόπαλο.

Η τελευταία αγωνιστική στον β’ όμιλο:



Κατάρ – Αργεντινή 0-2

(4’ Μαρτίνες, 82’ Αγκουέρο)



Κολομβία – Παραγουάη 1-0

(31’ Κουέγιαρ)

Η τελική βαθμολογία του β' ομίλου:

1. Κολομβία 9 (4-0)

2. Αργεντινή 4 (3-3)

3. Παραγουάη 2 (3-4)

4. Κατάρ 1 (2-5)

Lautaro Martinez has scored to give Argentina a (1-0) lead on Qatar in a must win group game in Copa America pic.twitter.com/Rb0bmKC4NG