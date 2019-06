«Μπλεξίματα» για τον σωσία του Μέσι – Κατηγορείται ότι αποπλάνησε 23 γυναίκες

Σε μπελάδες μπήκε ένας άνθρωπος που μοιάζει σαν μία σταγόνα νερό με τον Λιονέλ Μέσι.

Ο λόγος για έναν σωσία του Αργεντινού σούπερ σταρ από τον Ιράν, ο οποίος αντιμετωπίζει καταγγελίες από 23 διαφορετικές γυναίκες που ισχυρίζονται ότι εκμεταλλεύτηκε την ομοιότητά του με τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να τις ξεγελά και να πλαγιάζει μαζί τους. Πρόκειται για τον Ρέζα Παραστές ο οποίος συνελήφθη, αλλά εκείνος διαψεύδει ότι προέβη σε τέτοιες ενέργειες.

«Μην παίζετε με την ακεραιότητα και την φήμη ενός ανθρώπου...», ανέφερε συγκεκριμένα.

So i got the Messi doppelganger from Iran to do me a video and to debunk the FAKE news which i posted on my Twitter account of him being sued by 23 women for sleeping with them, pretending to be the Barcelona star. pic.twitter.com/KVJ3ep2p9G