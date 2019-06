Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες και ώρες - Τότε παίζει ο Ολυμπιακός με την Πλζεν

Ολυμπιακός: Η UEFA γνωστοποίησε τις ακριβείς ημερομηνίες των αναμετρήσεων μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Βικτόρια Πλζεν για τον β' προκριματικό γύρο του Champions League.

Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (23/07) στην Τσεχία, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, στις 30/7 θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός στον Πειραιά.

Ο αγώνα της Τσεχίας θα ξεκινήσει στις 20:00, ενώ η ρεβάνς του "Καραϊσκάκης" στις 21:30.

Οι ημερομηνίες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν! / The dates of our two games against @fcviktorkaplzen! #UCL #Olympiacos #WeKeepOnDreaming @ChampionsLeague pic.twitter.com/A9iUHiWpjU