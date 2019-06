Έρχεται η ντερμπάρα - Η Αργεντινή "καθάρισε" και έδωσε ραντεβού με τη Βραζιλία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Copa America: Το όνειρο εκατομμυρίων ποδοσφαιρόφιλων έγινε πραγματικότητα, καθώς η Αργεντινή ακολούθησε τη Βραζιλία, πέρασε στα ημιτελικά και οι δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα μας προσφέρουν το μεγαλύτερο ντέρμπι του πλανήτη (3/7, 3:30) με έπαθλο μια θέση στον τελικό!

Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση, η Αλμπισελέστε δεν εντυπωσίασε στον προημιτελικό με τη Βενεζουέλα, όμως είχε και πάλι τον φορμαρισμένο Λαουτάρο Μαρτίνες να την οδηγεί στη νίκη με 2-0.

Ο επιθετικός της Ίντερ άνοιξε το σκορ στο 10' με φανταστικό "τακουνάκι" από τη μικρή περιοχή κι ενώ είχε πλάτη στην εστία.

Η Αργεντινή ήλεγξε τον ρυθμό στη συνέχεια και έδιωξε οριστικά το άγχος στο 74', όταν ο Λο Σέλσο εκμεταλλεύτηκε ασταθή απόκρουση του γκολκίπερ Φαρίνιεζ και έκανε το 2-0 με πλασέ προ κενής εστίας.

GOAL!!!

Venezuela 0- 2 Argentina

G.LO.Celso scores from Close range and with goal Messi and Argentina will qualify in the semis to play against Brazil#VENARG #VENxARG #CopaAmerica



