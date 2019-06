Το VAR ξέρανε την Ουρουγουάη – Επική πρόκριση Περού – Τα ζευγάρια στους "4" του Copa America (Vid)

Copa America: Σε ένα ματς που πέτυχε τρία γκολ, αλλά κανένα δεν μέτρησε, η Ουρουγουάη υπέστη ήττα-σοκ με 5-4 στα πέναλτι από το Περού και έμεινε εκτός ημιτελικών!

Η Ουρουγουάη είχε τον έλεγχο του αγώνα, όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει, αφού αφενός έχασε μεγάλες ευκαιρίες και αφετέρου τρία γκολ της ακυρώθηκαν.

Το πρώτο, του Ντε Αρασκαέτα στο 29’ ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ, όμως τα ακυρωθέντα τέρματα του Καβάνι στο 61’ και του Σουάρες στο 74’ σήκωσαν πολλή κουβέντα, αφού ακυρώθηκαν με τη χρήση του VAR ως οφσάιντ για χιλιοστά!

Το παιχνίδι έληξε χωρίς σκορ και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς δεν προβλέπεται παράταση παρά μόνο στον τελικό. Εκεί ο Σουάρες έχασε το πρώτο πέναλτι της Ουρουγουάης, με τους παίκτες του Περού να είναι απόλυτα εύστοχοι και να φτάνουν στη νίκη με 5-4.

Στο μεγάλο ντέρμπι των ημιτελικών κοντράρονται η Βραζιλία με την Αργεντινή (3/7, 3:30), με το νικητή να αντιμετωπίζει στον τελικό την ομάδα που θα περάσει από έτερο ημιτελικό μεταξύ Χιλής και Περού (4/7, 3:30).

GOAL!!#Uruguay 4-5 #Peru

E Flores so res from the penalty spot and Peru are through to the semis and Luis Suarez miss has cost Uruguay a sopt in the semis



#URUPER #CopaAmerica

