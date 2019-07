Νέες προκλητικές δηλώσεις από Ζλάταν - Τους "κούφανε" για ακόμη μια φορά ο Σουηδός (ΒΙΝΤΕΟ)

Για ακόμη μια φορά ο Ζλάταν έκλεψε τις εντυπώσεις με τις δηλώσεις που έκανε, σχολιάζοντας την πίεση που ασκεί στον εαυτό του.

Συγκεκριμένα είπε:

"Πάντοτε ασκώ πίεση στον εαυτό μου για να παρουσιάζομαι καλύτερος. Έχω παίξει σε Γιουβέντους, Μίλαν, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Είναι στη φύση μου αυτό. Έχω ξαναπεί ότι δεν έχω έρθει στο MLS για να ξεκουραστώ, αλλά θέλω πολλά. Αυτός είμαι. Έχω κατακτήσει 33 τίτλους και αυτοί είναι περισσότεροι απ' όλο το MLS. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι κάνω, εμπιστευθείτε με..."

Zlatan: "I've won 33 trophies. That's probably more than the whole MLS won together."



